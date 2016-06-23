Симферополь, 23 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Авиакомпанию, которая будет осуществлять полеты на модернизированных самолетах ТУ — 154, создадут в 2016 г. в Крыму. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак.

avia.pro Вид на Крым с борта самолета

«Создание собственной авиакомпании Крыма я считаю необходимой задачей, — сказал он. — Это должно случиться в этом году. Нам приходится преодолевать порой не оправдываемые бюрократические барьеры, которые сегодня тормозят этот процесс».

При этом Брячак добавил, что данные трудности это временный фактор, который, «безусловно, мы преодолеем».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту добавил, что вопрос о крымской авиакомпании уже был согласован с главой полуострова Сергеем Аксеновым. Помимо этого, положительно оценила данные планы и Росавиация.

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