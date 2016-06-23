Лондон, 23 июня, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В случае выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза целый ряд государств-членов ЕС может по тем или иным причинам решить последовать примеру Великобритании, пишет Washington Post.

thinkinghr.com Трещина в Евросоюзе

В преддверии референдума нехватки в алармистской риторики не было, в частности, председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что выход Лондона будет означать серьезную угрозу для «западной политической цивилизации».

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Опасения о том, что распад Европейского союза после выхода Великобритании неизбежен, может быть и раздуты, однако существует ряд стран, в которых требования о проведении подобных референдумов могут получить поддержку.

Одной из таких стран является Швеция, которая считается скандинавским эквивалентом Великобритании. Власти страны яростно выступают против введения евро в качестве своей валюты, а в области политических решений мнения Лондона и Стокгольма сходятся на 90%.

Поэтому выход Соединенного Королевства из ЕС может привести к схожим настроениям и в этой скандинавской стране, которая в прошлом году приняла у себя тысячи мигрантов, столкнувшись с проблемой их интеграции. Опасения вокруг возможного выхода Швеции также подогреваются тем, что в стране на выборах одержала верх партия правого толка, очень похожая на британскую Партию независимости Соединённого Королевства.

Хотя на данный момент большинство граждан Швеции позитивно относятся к ЕС, это может, тем не менее, измениться, если Великобритания решит покинуть блок. В таком случае одним из центральных вопросов будет заключються в том, что станут ли лидеры ЕС повышать единство, углубляя сотрудничество и уделяя внимание основным членам блока, или же предпочтут предоставить странам союза большую свободу.

При продолжении процесса интеграции граждане Швеции, как жители маленькой страны, валютой которой не является евро, будут испытывать все большие сомнения относительно того, слышат ли их в Брюсселе.

Затем, выйти из ЕС может захотеть Дания, которая уже проводила референдум в декабре 2015 года. Тогда жители Дании отказались передавать Брюсселю дополнительные полномочия.

Этого, несомненно, недостаточно, чтобы предугадать, захочет ли Копенгаген покинуть европейский блок. В действительности, большинство жителей всех стран-членов ЕС считают, что Брюсселю нельзя предоставлять большие, чем у него есть сейчас полномочия.

Как и в случае со Швецией, основное влияние на выбор избирателей в Дании будет оказывать два аргумента. Во-первых, большинство жителей страны опасаются, что из-за наплыва мигрантов и беженцев может пострадать система социального обеспечения маленького государства. Во-вторых, до нынешнего времени Дания полагалась на Великобританию в качестве надежного союзника в переговорах с ЕС, поскольку обе страны разделяют одинаковые позиции по ряду вопросов.

Как отмечает эксперт из Копенгагенского университета Марлене Уинд, без Соединенного Королевства Дания лишится локомотива, который бы тащил датские интересы.

Не стоит забывать и о Греции, вопрос о долге которой на некоторое время перестал быть основной темой дебатов. Однако это не продлится долго. Некоторые греческие СМИ отмечают, что вкупе с продолжающимся кризисом внутри средиземноморской страны Брексит может стать угрозой для членства уже и самой Греции.

«Для Афин основным предметом беспокойства должно быть то, что победа сторонников выхода ослабит решимость стран еврозоны поддерживать позицию Греции внутри зоны единой валюты, на что потребуется еще больше инструментов и больший уровень интеграции, чем существует на данный момент», — писала греческая газета Kathimerini

«Во многих отношениях Греция зависит от того, чтобы ноша была разделена при большей интеграции членов. Это представляется маловероятным после Брексита», — также сообщает издание.

Таким образом, в Афинах боятся не того, что правые партии организуют референдум о выходе из ЕС, а того, что сам ЕС лишит Грецию членства для сохранения большего единства среди оставшихся членов.

Скептическим по отношению к ЕС настроениям могут поддаться и жители Нидерландов, некоторые представители политической сцены которых поддерживают Брексит и выступают за подобные шаги со стороны Амстердама.

Такой позиции придерживается глава правой партии Герт Вилдерс, который заявил, что для выживания Нидерландов как нации необходимо «остановить миграцию и прекратить исламизацию», добиться чего не дает Европейский союз.

Захотеть покинуть ЕС может и Венгрия, премьер-министр которой не отличается особенной любовью к ЕС, наоборот, глава венгерского правительства заработал себе другую репутацию. Так, в мае глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер поприветствовал Орбана словами «здравствуй, диктатор».

Хотя Орбан и призвал Великобританию остаться членом ЕС, сделал он это, скорее всего, потому, что Лондон остается важным партнером Будапешта внутри европейского блока.

В то же самое время Орбан планирует провести референдум, который может нанести удар по единству ЕС. В ходе голосования граждане страны выскажутся относительно того, должен ли Брюссель расселять беженцев, невзирая на отсутствие согласия на то со стороны национальных парламентов.

В свою очередь, во Франции проживает наибольшее число евроскептиков. Так, 61% населения негативно относится к блоку, тогда как как в Венгрии их 37%.

Вместе с ФРГ Франция является движущей силой континентальной Европы, однако Париж сталкивается с целым рядом проблем, в том числе слабостью собственной экономики и угрозой терроризма. Некоторые винят ЕС или условия, созданные странами-членами блока, в таком развитии событий.

В частности, многие жители Франции не могли поверить, когда канцлер Германии Ангела Меркель открыла границы ФРГ для сирийских беженцев. Этот шаг канцлера ФРГ может сыграть на руку партии правого толка «Национальны фронт», которую, как ожидается, ждут большие успехи в ходе следующих выборов. А лидер партии Марин Ле Пен открыто поддержала выход Великобритании, поэтому сомнений о том, какой курс выберет Париж в случае победы её партии, быть не могут.

Выход Великобритании из ЕС также важен и для Шотландии, референдум о независимости которой прошел в Соединенном Королевстве 2014 года. Сторонники отделения от Соединенного Королевства могут начать готовить очередной референдум, если британские избиратели проголосуют за выход из ЕС.