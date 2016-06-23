Пермь, 23 июня, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в ходе годового собрания акционеров предприятия заявил, что средняя нефтяная цена в текущем году составит $50 за баррель, пишет газета «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Алекперов отметил, что он не может исключить и пессимистический сценарий развития событий. Он перечислил регионы, которые являются приоритетными в добыче чёрного золота для «Лукойла» — «это Каспий, Коми, Ирак».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года Алекперов на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявил, что нефть начнёт повышаться в цене со второй половины текущего года.

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент «Лукойла» сообщил, что ОПЕК восстановит своё влияние на ситуацию с ценами на энергоносители в среднесрочной и долгосрочной перспективе.