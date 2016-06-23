Калуга, 23 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. 305 заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт на общую сумму свыше одного миллиона рублей (1 458 695,08 руб.), 830 377,44 рублей из которых по нежилым помещениям подано в суды региона, сообщили 23 июня корреспонденту ИА REGNUM в Фонде капитального ремонта Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

По информации фонда, на данный момент взыскано более 600 000 рублей задолженности по взносам на капитальный ремонт. Некоторые из собственников, не дожидаясь вызова в суд, в том числе и юридические лица, предпочли добровольно погасить имеющуюся у них задолженность. Так, в начале июня юридическое лицо — собственник нежилого помещения площадью более 2000 кв.м. в добровольном порядке погасил имеющуюся у него задолженность по взносам на капитальный ремонт.

Между тем, с 1 июня 2016 года начала действовать новая редакция Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которая вновь позволяет Фонду обращаться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, что в свою очередь значительно упрощает работу по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт и сокращает время на взыскание. Так, рассмотрение данного заявления происходит без вызова заявителя и должника в суд, судебный приказ выдается в течение 5 дней со дня поступления заявления о его выдаче и одновременно является исполнительным документом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, качество капремонта проверили местные активисты Общероссикого народного фронта. Нарушения были выявлены сразу на нескольких объектах. Так, на фасад одного из домов раствор наносился в минусовую температуру, это может привести к трещинам. Выяснилось также, что по нескольким адресам, внесенным в план, работы вообще не ведутся. Согласно объяснению — объем работ оказался больше, чем планировалось, а потому ремонт этих домов перенесен на следующий год.