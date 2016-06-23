Москва, 23 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Референдум Великобритании в продолжает властвовать над мировыми финансовыми рынками. На него ориентируются фондовые, сырьевые, валютные активы. Это основной мотив, настоящий рефрен дум инвесторов, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Нефть, показывавшая в последние дни решительный рост на оптимизме отказа от Brexit, 22 июня резко упала, с $51/барр ниже $50. Конкретным поводом для этого послужило то, что запасы в США снизились лишь на 0,9 млн барр. при прогнозе минус 1,7 млн барр. Но, как ни парадоксально, цену нефти сейчас определяет даже не конъюнктура рынка углеводородов, а общественное мнение в Великобритании. Поэтому строить дальнейшие прогнозы можно после 24 июня», — отметил эксперт.

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«Пара доллар/рубль не смогла опуститься ниже 63,4 руб./доллар даже на пике оптимизма. А падение нефти отправило её к 65 руб./доллар. Таким образом, остаётся привычный диапазон 63,5 — 66,0. Поддержку российской валюте оказывает и налоговый период, и снижение американского доллара на валютном рынке перед референдумом», — считает Гойхман.

«23 июня в течение дня колебания на валютном и сырьевом рынках, причём противоречивые, возможны в случае появления каких-либо новостей от Лондона. До разрешения интриги остаётся совсем немного времени. Проснёмся ли мы завтра в новой реальности?!», — задается эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании проходит референдум о выходе страны из ЕС. Первые результаты референдума начнут поступать в 2 часа ночи по Москве, а окончательные данные станут известны утром 24 июня.