«Рефрендум – все замерли»
Москва, 23 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Референдум Великобритании в продолжает властвовать над мировыми финансовыми рынками. На него ориентируются фондовые, сырьевые, валютные активы. Это основной мотив, настоящий рефрен дум инвесторов, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
«Нефть, показывавшая в последние дни решительный рост на оптимизме отказа от Brexit, 22 июня резко упала, с $51/барр ниже $50. Конкретным поводом для этого послужило то, что запасы в США снизились лишь на 0,9 млн барр. при прогнозе минус 1,7 млн барр. Но, как ни парадоксально, цену нефти сейчас определяет даже не конъюнктура рынка углеводородов, а общественное мнение в Великобритании. Поэтому строить дальнейшие прогнозы можно после 24 июня», — отметил эксперт.
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«Пара доллар/рубль не смогла опуститься ниже 63,4 руб./доллар даже на пике оптимизма. А падение нефти отправило её к 65 руб./доллар. Таким образом, остаётся привычный диапазон 63,5 — 66,0. Поддержку российской валюте оказывает и налоговый период, и снижение американского доллара на валютном рынке перед референдумом», — считает Гойхман.
«23 июня в течение дня колебания на валютном и сырьевом рынках, причём противоречивые, возможны в случае появления каких-либо новостей от Лондона. До разрешения интриги остаётся совсем немного времени. Проснёмся ли мы завтра в новой реальности?!», — задается эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании проходит референдум о выходе страны из ЕС. Первые результаты референдума начнут поступать в 2 часа ночи по Москве, а окончательные данные станут известны утром 24 июня.