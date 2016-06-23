Москва, 23 июня, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В СМИ появилась неофициальная информация о технических параметрах нового поколения Lada 4×4 NG (New Generation), более известного под названием «Нива», сообщает «Колеса.ру».

ladavestarus.ru Логотип LADA

По неподтвержденной информации, новая генерация популярного внедорожника будет оснащена 1,8-литровым двигателем.

Сообщается, что инженеры «АвтоВАЗа» сейчас проводят адаптацию двигателя ВАЗ-21 179 для его установки в «Ниву» новой генерации.

Стоит отметить, что концепция новой генерации Lada 4×4 пока официально не утверждена. Специалисты «АвтоВАЗа» на данный момент не проработали всех инженерных вопросов по устройству автомобиля.

Не исключено, что новая Lada 4×4 NG будет спроектирована на платформе B0, которую «АвтоВАЗ» арендует с 2008 года.

С другой стороны, неизвестно, будет ли «АвтоВАЗ» выпускать две «Нивы» одновременно или откажется от ее первого поколения после начала производства новой версии.

Ранее в СМИ сообщалось, что сборка новой Lada 4×4 NG начнется в конце 2017 года и что сначала будет выпускаться 3-дверная версия этого внедорожника, а позже начнется производство 5-дверки.