Казань, 23 июня, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Профессор Казанского государственного энергетического университета признан виновным в получении взятки и приговорен к 2,5 годам исправительной колонии общего режима, сообщает 23 июня прокуратура Татарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

Как было установлено в суде, в январе и феврале этого года 58-летний Камиль Газизуллин получал взятки от студентов вуза за выставление им оценок, фактически не проверяя их знаний по предметам. Общий размер незаконного вознаграждения, полученного от 23 учащихся, составил 94 тыс. рублей.

В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Свою вину подсудимый не признал, на время следствия он был помещен под стражу.

22 июня Кировский районный суд города Казани признал Газизуллина виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован в установленном порядке.