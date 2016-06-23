Калуга, 23 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Калужской области суд удовлетворил иск прокурора к акционерному обществу «СПЕЦСТРОЙ» о прекращении незаконной деятельности по добыче строительного известняка на землях сельскохозяйственного назначения.

rsn.kaluga.ru Земельный кодекс

Как сообщила 23 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Дзержинского района Калужской области Ольга Ступак, в ходе проверки был выявлен факт незаконной добычи строительного известняка на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 7,8 га, расположенных в границах сельского поселения «Село Совхоз имени Ленина» и арендуемых АО «СПЕЦСТРОЙ».

Между тем, согласно статье 78 Земельного кодекса РФ использование земель сельскохозяйственного назначения в целях недропользования не допускается.

Суд обязал АО «СПЕЦСТРОЙ"прекратить незаконную деятельность на землях сельскохозяйственного назначения.