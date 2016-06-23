Калуга, 23 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Незаконное повышение цен на детское питание было обнаружены в аптеке общества с ограниченной ответственностью «ЛДЦ Здоровье» города Киров Калужской области, сообщила 23 июня корреспонденту ИА REGNUM помощник Кировского межрайонного прокурора Евгения Агеева.

kemdetki.ru Продажа детского питания осуществлялась с превышением допустимой торговой надбавки

Так, торговля продуктами детского питания марки «Малышок», «Сады Придонья», «Наша няня» осуществлялась с превышением допустимой торговой надбавки и составляла 22% и более.

Между тем, постановлением главы администрации Калужской области от 30 июня 1995 года «О ценообразовании на отдельные виды товаров, реализуемых на территории области» установлена единая предельная торговая надбавка на продукты детского питания в размере до 20% от цен предприятий-изготовителей, цен закупки при поставках из-за пределов области.

По результатам проверки Кировский межрайонный прокурор возбудил в отношении руководителя аптеки дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14. 6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги). Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Выявленные прокуратурой нарушения устранены.