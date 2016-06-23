Калуга, 23 июня, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Власти Калуги поддержали инициативу городского управления образования, предложив дополнить программах воспитания и социализации детей подпрограммой, которая поможет школьникам изучить особенности жилищно — коммунального хозяйства, сообщили 23 июня корреспонденту ИА REGNUM по итогам планерки в городской управе.

konkovomedia.ru Школьникам расскажут о необходимости разделять мусор по типам отходов

«Можно в профориентационное воспитание включить. Тем более, что один из вопросов ЕГЭ был по расчёту счётчиков и многие не могли ответить. Поэтому и в такой программе можно поучаствовать», — считает заместитель городского головы Калуги Андрей Лыпарев.

Впрочем, пока уроки по ЖКХ в калужских школах проходят факультативно. Учащиеся считают, что знания, полученные во время таких занятий познавательны. К примеру, в рамках предстоящего Года экологии школьникам расскажут об особенностях утилизации мусора, который необходимо разделять по типам отходов.