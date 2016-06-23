Курск, 23 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. По факту ДТП в Курской области, в котором 23 июня погибли пять граждан Украины, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства трагедии устанавливаются. Движение в Фатежском районе на трассе «М-2 Крым», где столкнулись микроавтобус и грузовик, затруднено, его регулируют сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель фуры Scania, который выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В микроавтобусе находились 12 человек. Пятеро погибли, четверо пострадавших, в том числе ребенок 11 лет, госпитализированы.