Вологда, 23 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Порядка 250 млн рублей выделит федеральный бюджет на развитие в Череповце туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная». Первый транш в 110 млн рублей регион получит в следующем году, еще 138 млн — в 2018, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте туризма.

tonkosti.ru Череповец

«Это долгожданная радостная новость. Проект «Центральная городская набережная» прошел жесточайший конкурсный отбор и теперь он включен в федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма в стране на 2015−2018 годы. Господдержка позволит нам в полной мере реализовать масштабную идею, благодаря которой на Вологодчине появится 400 новых рабочих мест, а турпоток увеличится в год почти на 100 тысяч человек», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM замначальника областного департамента культуры и туризма Дмитрий Шевцов.

По его словам, федеральные средства пойдут на создание инфраструктуры нового кластера. Это строительство дорог и инженерных коммуникаций. Еще около 83 млн рублей на эти цели будет выделено из областного и местного бюджетов. Планируется, что бизнес вложит в проект за четыре года более 778 млн рублей. Задача инвесторов — построить в Череповце новые туробъекты. Общая сумма финансирования превысит 1,1 млрд рублей.

По предварительным планам, на центральной городской набережной Череповца со временем появится новая гостиница с выставочным залом, пассажирский причал, центр обслуживания туристов и спортивно-развлекательный центр. Что касается этнографического музея «Усадьба Гальских» (а это вторая часть кластера), то там планируется возвести отель, ресторан, СПА-салон и туристско-рекреационный комплекс в стиле русского зодчества. Сейчас в рамках кластера уже оборудован контактный зоопарк, Музей металлургической промышленности и выставочный комплекс деревянного домостроения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 17 регионах страны появятся новые туристические кластеры. В их числе — «Царь-Град» в республике Марий Эл, Финно-Угорский этнокультурный парк в Коми, «Золотые пески» в Дагестане и «Русская Палестина» в Московской области.