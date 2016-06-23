Ярославль, 23 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Ярославское УФАС обвинило ПАО «МРСК-Центра» — «Ярэнерго» в нарушении антимонопольного законодательства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в антимонопольном ведомстве, компания долгое время игнорировала жалобы потребителей на некачественное электроснабжение.

Жители села Ям Переславского района Ярославской области неоднократно обращались в сетевую организацию с жалобами на повышенное напряжение и скачки напряжения в сети — из-за этого бытовая техника и другое оборудование выходили из строя. Как отмечают в УФАС, «МРСК-Центра» должна была зафиксировать факты поставки электроэнергии ненадлежащего качества. Но компания поступавшие жалобы игнорировала. В результате жители были лишены возможность обратиться за перерасчетом в связи с отклонением от нормативных показателей качества электроэнергии.

Ярославская антимонопольная служба установила в действиях компании-сетевика факт нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции». «МРСК-Центра» — «Ярэнерго» оспорила позицию УФАС в Арбитражном суде Ярославской области. Однако арбитраж подтвердил правильность решения ведомства.