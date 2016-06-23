Ташкент, 23 июня, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов и председатель КНР Си Цзиньпин торжественно запустили железнодорожное движение через перевал «Камчик», который соединяет Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана.

uza.uz Железная дорога «Ангрен-Пап» через перевал «Камчик»

Церемония запуска электрифицированной железной дороги «Ангрен-Пап» через перевал «Камчик» транслировалась по национальному телевидению.

«Реализация этого грандиозного проекта — важное историческое событие, особую важность которому придает то, что строительные работы завершены в канун 25-летия независимости Узбекистана», — отметил президент Узбекистана.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что «этот уникальный тоннель станет важнейшим звеном нового международного транзитного железнодорожного коридора Китай-Центральная Азия-Европа».