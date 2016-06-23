Москва, 23 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина на международном уровне является важным фактором мировой стабильности. В этой связи президент упомянул взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, а также в Совете Безопасности ООН. Об этом президент сообщил в интервью агентству Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сам факт взаимодействия Китая и России на международной арене сегодня — это фактор стабильности в мировых делах», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что Пекин занял достойное место среди постоянных членов Совета Безопасности ООН при активном участии СССР. Москва во все времена считала, что Китай должен входить в эту структуру.

«И сегодня мы очень рады тому, что это произошло, потому что наши взгляды на международные дела, как дипломаты говорят, очень близки либо совпадают», — отметил Путин.

По словам Путина, обе страны находятся в режиме постоянного диалога как по мировым, так и по региональным вопросам. Китай и Россия — это близкие союзники, и мнения друг друга учитываются при принятии многих решений.