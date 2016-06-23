Тула, 23 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Девять самостроев, построенных членами цыганской общины, снесено в тульском поселке Плеханово 23 июня — в рамках четвертого этапа демонтажа незаконных строений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

newstracker.ru Завершение сноса дома

При помощи экскаваторов, ломовозов и самосвалов коммунальщики снесли девять самостроев. Еще семь домов их жители разобрали самостоятельно. Все снесенные дома — деревянные.

Всего же к 23 июня, по данным администрации города, из 118 самостроев, которые планируется демонтировать, уже снесено 40 домов, еще 13 жители разобрали самостоятельно.

Сегодня, как и на предшествующих этапах, работу коммунальщиков охраняли сотрудники правоохранительных органов — всего около 300 человек.

В администрации напомнили, что готовы предоставить жителям снесенных домов временного проживания в гостинице, а также помощь в вывозе вещей и место под их временное складирование. Однако по этим вопросам никто из жителей к чиновникам не обращался.

В марте этого года на территории Плеханово произошли массовые беспорядки. Представители цыганской общины не подпускали аварийную бригаду газовой службы к месту аварии, произошедшей из-за незаконной врезки: люди опасались, что от газа будут отключены еще десятки домов, подключенных незаконно. Успокоить жителей поселка удалось лишь на следующие сутки. Между тем, сложившаяся ситуация заставила власти активнее решать многолетнюю проблему цыганских самостроев.

Только в Плеханово проживает около 1,7 тыс. представителей цыганской национальности, домов, нигде не зарегистрированных, — десятки, причем некоторые были возведены еще в советское время. Сносу, по уже вынесенным решениям судов, подлежит более 120 домов. Параллельно в мэрии разработан проект планировки поселения, который, как ожидается, поможет легализовать часть построек.