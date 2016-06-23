Москва, 23 июня, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Вхождение новых стран в состав Шанхайской организации сотрудничества создаёт условия для решения ряда проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

sadoitojikon.com ШОС

«Международная ситуация сложна, многообразна, и присоединение к нашей организации стран с разными подходами и с разными взглядами на те или иные международные проблемы, — конечно, это проблем не решает, но создаёт условия для их решения. Мы очень на это рассчитываем», — сказал Путин в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» «на полях» ПМЭФ.

Он напомнил об изначально скромных целях, которые ставила для себя организация: «Этими целями было урегулирование различных сложных и простых, но всё-таки вопросов о приграничном сотрудничестве. Но мы знаем, что эти вопросы на границе при отсутствии доброй воли могут висеть в воздухе десятилетиями, а при наличии доброй воли эти вопросы решаются. Это зависит, скорее всего, от внутреннего настроя, от философии, которую исповедует то или иное государство на внешней арене».

По его словам, России и Китаю «стало ясно, что такой механизм нельзя терять, просто было жалко наработанного материала и качества достигнутых отношений между нашими государствами»: «И мы, по сути, начали использовать созданный механизм для решения других вопросов, прежде всего по развитию сотрудничества в различных направлениях. Это касается сотрудничества и политического, и по развитию инфраструктуры, начали обсуждать вопросы безопасности, борьбы с наркоугрозой и так далее».

При этом Путин отметил, что, хоть ШОС и не планировала «каких-то фантастических результатов» и не отличалась «какими-то показательными акциями», однако получила своё место в ряде других мировых организаций и стала привлекательной для ряда других государств.

Глава государства напомнил, что в 2015 году было принято решение о начале процесса вхождения в ШОС Индии и Пакистана, имевших до того статус наблюдателей: «На встрече в Ташкенте мы должны закрепить это решение. Будем обсуждать намерение других стран присоединиться к нашей работе. Расширение сфер, которыми занимается Шанхайская организация сотрудничества, и увеличение количества членов за счёт таких мощных стран, которые я только сейчас назвал, конечно, делают эту организацию очень мощным международным объединением, весьма авторитетным и востребованным в регионе да и во всём мире».

Напомним, РФ, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан являются членами ШОС. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан.