Краснодар, 23 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В кубанской столице в День памяти и скорби в народном шествии, посвященном печальной годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие свыше 10 тысяч человек. В 4 часа утра 22 июня колонна начала движение от Театральной площади к мемориальному комплексу «Вечный огонь», передает корреспондент ИА REGNUM. На флагштоке, установленном на Театральной площади, был приспущен флаг Краснодарского края.

krd.ru Вечный огонь в Краснодаре

krd.ru фото Ярослава Потапова Свечи памяти

Затем прозвучала архивная запись голоса советского диктора Юрия Левитана, который объявил о нападении немецко-фашистских захватчиков на Советский союз в 1941 году. Далее шествие с зажжёнными свечами двинулось с Театральной площади по улице Красной в сторону мемориального комплекса Вечный огонь на площади Памяти Героев.

krd.ru фото Ярослава Потапова Народное шествие

В голове колонны двигалась грузовая «полуторка» военных лет, шли руководители края и города, ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных организаций.

krd.ru фото Ярослава Потапова Помним

К Вечному Огню и мемориалу на площади возложили венки и цветы. Участники шествия выставили у его подножия зажжённые свечи. На площади Памяти Героев у мемориального комплекса прошел траурный митинг.

krd.ru фото Ярослава Потапова Защитники Родины в наших сердцах

Почтив павших героев Великой отечественной войны минутой молчания, к собравшимся обратился Вениамин Кондратьев: «Война сгибала, разрушала планы, семьи, судьбы, жизни, но не сломила народ, веру людей в победу. Наверное, давно всему миру уже надо было сделать выводы из этой Великой войны. Но сегодняшний мир, как и тогда хрупок». Он отметил, что не все уроки страшного времени были выучены.

Участник Великой Отечественной войны Олег Бредихин обратился со словами благодарности ко всем горожанам, которые пришли отдать долг памяти своим дедам и отцам. Завершилось мероприятие вокально-хореографической композицией «Журавли» в исполнении хора и женской хореографической группы государственного концертного ансамбля «Кубанская казачья вольница» и песней «Вставай страна огромная».

krd.ru фото Ярослава Потапова «Вставай страна огромная»

А днем ранее — 21 июня на Театральной площади состоялся концерт-реквием творческих коллективов домов культуры Краснодара. Прозвучали стихи и песни, воспевающие подвиг ветеранов, отстоявших свободу Отечества, для всех горожан была показана легендарная кинолента «В бой идут одни старики».

admnvrsk.ru Никто не забыт

Утром 22 июня, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, к Вечному Огню пришли сотни краснодарцев. Под звуки траурного марша собравшиеся проследовали к мемориалу и возложили цветы, венки, траурные гирлянды к Вечному огню и к подножию монумента.

krd.ru Дань памяти

Отыграли гимны России, Кубани и Краснодара. В память обо всех погибших в далекие 40-е прозвучали залпы военного салюта.

krd.ru фото Ярослава Потапова Митинг-реквием в Краснодаре

Ровно в 09:30 участники церемонии выстроились на площади, и была объявлена всекубанская минута молчания. В этот момент остановился движущийся по дороге транспорт. В установившейся тишине краснодарцы склонили головы.

admnvrsk.ru Вечный огонь в Новороссийске

Затем собравшиеся прошли на Всесвятское кладбище, где возложили цветы к могиле Героев Советского Союза Евгения и Гения Игнатовых и к памятнику воинам, павшим в боях за независимость Родины. В завершение по площади перед памятником торжественным маршем прошли курсанты военных учебных заведений.

В Новороссийске завершающей патриотической акцией, посвящённой 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стал митинг-реквием на Площади Героев, в самом сердце города. Возложить цветы к «Вечному огню» и принять участие в траурном митинге пришли руководители города, депутаты, ветераны, военнослужащие, молодёжь и общественность.

admnvrsk.ru Возложение венка к мемориалу

Преосвященнейший Феогност, епископ Новороссийский и Геленджикский, провёл заупокойную панихиду по воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального собора исполнил несколько духовных произведений. Всекубанская минута молчания, которую отсчитывал метроном, была поддержана гудками пришвартованных в порту и стоящих на рейде кораблей. Новороссийск почтил память героев, подаривших мирную жизнь нынешним поколениям.

admnvrsk.ru Заупокойная панихида по воинам

22 июня в России отмечается День Памяти и Скорби. В этот день 75 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. Так началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и ночей. Она унесла жизни более 28 миллионов советских граждан.