Париж, 12 апреля, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Киев обратился к властям Франции помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление. Об этом написала газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, участвовавшего в переговорах с киевским режимом.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинцы просят: помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление», — цитирует издание француза.

После провала контрнаступления в 2023 году ВСУ отошли на оборонительные позиции. Войска очень нуждаются в живой силе, технике, оружии, ракетах, перечислило издание.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом и Пентагон не имеют плана Б для продолжения помощи Киеву, кроме 60 млрд долларов, которые заблокировали конгрессмены. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников.

У ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО, заявил 11 апреля военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.

Ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины, написало агентство Bloomberg.