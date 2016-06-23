Гатчина, Ленинградская область, 23 июня, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Следственные органы СК РФ по Ленинградсакой области ведут проверку по факту обнаружения фрагментов костей во дворе одного из домов в поселке Вырица Гатчинского района. По предварительным данным, речь может идти о событиях времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 23 июня, сообщило Следственное управление СКР по Ленобласти.

tv.ren.cdnvideo.ru Находка археологов

Как отмечается, 22 июня 2016 года в указанном месте было найдено большое количество мелких костных останков со следами термического воздействия, долгое время находившихся в земле.

«Хозяйка дома, на территории которого обнаружены останки, пояснила, что во время войны на этом месте располагалась немецкая комендатура, которую сожгли партизаны», — говорится в сообщении СУ СКР.

По результатам медицинской экспертизы и предварительной проверки по данному факту будет принято процессуальное решение.

Вырица была оккупирована немецко-фашистскими войсками в конце августа 1941 года. Освобождена частями 67-й армии Ленинградского фронта 28 января 1944 года.