Донецк, 23 июня, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают нести небоевые потери в Донбассе. Об этом на вечернем брифинге 22 июня заявил заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM. «Между подразделениями 36-й отдельной бригады морской пехоты и батальоном «Азов» произошла перестрелка… Потери с обеих сторон составили около десятка раненых и четырех погибших. На фоне произошедшей конфронтации командованием ВСУ принято решение о выводе батальона «Азов» из зоны ответственности 36-й бригады и в последующем из зоны «АТО», — заявил Басурин.

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По его словам, очередная комиссия командования ВСУ с представителями внутренней безопасности прибыла в Новотроицкое — район ротации 30-й бригады ВСУ для проведения расследования фактов поставки волонтерами недоброкачественных продуктов питания, а именно, отмечается факт наличия в пище наркотических веществ.

Также комиссия расследует утрату большого количества оружия и боеприпасов при уходе с позиций подразделений 14-го батальона 72-й бригады в ходе ротации», — заявил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что полки спецназначения «Азов» и «Донбасс», а также бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины будут переброшены на передовые позиции в зону «АТО».

«В первую очередь, речь идет об оперативной бригаде быстрого реагирования НГУ, а также полках специального назначения «Азов», «Донбасс». Они вернутся на передовую и будут выполнять присущие им функции непосредственного соприкосновения с противником», — отметил Шкиряк. По его словам, бойцы «Азова», «Донбасса» и НГУ неоднократно доказывали свою «высокую эффективность» в Донбассе.