Москва, 23 июня, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Взаимодействие между Москвой и Пекином является фактором стабильности в мировых делах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Фактор стабильности

«Сам факт взаимодействия Китая и России на международной арене сегодня — это фактор стабильности в мировых делах», — сказал Путин в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», которое состоялось «на полях» ПМЭФ.

По его словам, РФ и Китай взаимодействуют на площадках ШОС, БРИКС и ООН, а также напомнил о поддержке со стороны СССР в вопросе постоянного членства Китая в Совете Безопасности ООН: «Мы всегда считали, что это место Китайской Народной Республики. И сегодня мы очень рады тому, что это произошло, потому что наши взгляды на международные дела, как дипломаты говорят, очень близки либо совпадают».

Путин подчеркнул, что представители обеих стран находятся «в постоянном контакте» и консультируются «по глобальным проблемам и по региональным вопросам»: «Поскольку мы считаем друг друга близкими союзниками, то, конечно, всегда прислушиваемся к партнерам, имея в виду интересы друг друга».

Президент также заявил о намерении РФ и Китая расширять сотрудничество в атомной сфере: «Портфель заказов у нашей компании «Росатом» очень большой. Два блока на Тяньваньской атомной электростанции уже работают восемь лет и очень хорошо себя зарекомендовали. Мы работаем ещё над двумя блоками, и думаю, что это не предел. Мы должны расширять наше сотрудничество не только в направлении увеличения количества атомных электростанций в Китае, но и над расширением научно-технического взаимодействия в этой сфере».

Глава государства отметил, что ряд предприятий из Китая являются акционерами в «Ямал СПГ», «Сибур»: «Мы приветствуем эти китайские инвестиции не только с точки зрения вложения финансовых ресурсов, но и с точки зрения углубления нашего партнерства».

Путин также напомнил о строительстве участка высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью: «Работа идет очень активно, на отдельных участках поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Мы очень внимательно относимся к этим перспективам, это может быть только началом большого сотрудничества в инфраструктуре».

Российский лидер затронул и гуманитарную сферу сотрудничества: «Это перекрестные годы Китая в России, России в Китае, Год молодёжных обменов, Год русского и, соответственно, китайского языка, туристических обменов и так далее. Часть из этих мероприятий была инициирована российской, часть — китайской стороной, но все они очень успешно прошли и будут, безусловно, способствовать созданию атмосферы доверия между нашими народами. Такие проекты не менее важны, чем, скажем, энергетика с её огромным проектом «Сила Сибири», имеются в виду поставки российского газа по вновь создаваемому восточному маршруту из России в Китай с объёмом 38 миллиардов кубических метров газа в год. Добавьте к этому сотрудничество по дипломатической линии, по военной и в сфере военно-технического сотрудничества».

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин 25 июня по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай.

«На повестке дня переговоров глав государств также будут ключевые проблемы международной повестки дня, взаимодействие в рамках многосторонних и региональных организаций, прежде всего ООН, БРИКС, «Группы двадцати», а также тематика реализации договоренностей, которые будут достигнуты накануне в ходе саммита ШОС в Ташкенте», — говорится в сообщении.

Также стороны планируют обговорить конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.

Отметим, что это уже не первый визит Владимира Путина в Китай. До этого глава государства посещал КНР уже 10 раз — столько же раз президент ездил во Францию и Италию, и чуть больше — в Германию (12 раз), на Украину (16 раз), в Белоруссию (16 раз) и Казахстан (18 раз).