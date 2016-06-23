Казань, 23 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Бывших сотрудниц Главного бюро медико-социальной экспертизы Татарии подозревают в мошенничестве. За денежное вознаграждение женщины предлагали гражданам оформить статус инвалида, сообщает пресс-служба Советского районного суда Казани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалидное кресло

По данным следствия, в период с января 2014 года по октябрь 2015 года бывший врач бюро МСЭ Раиса Гаска и бывший администратор учреждения Оксана Большова «совершали хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием», причинив ущерб 12 потерпевшим.

Злоумышленницы предлагали людям, которые обращались в бюро МСЭ по вопросу установления или продления инвалидности, оформить группу или бессрочный статус инвалида за сумму от 80 до 180 тыс. рублей.

Некоторых граждан мошенницы запугивали, говоря, что статус инвалида без оплаты те не получат. При этом, пользуясь базой личных данных и диагнозов граждан, сообщницы выбирали тех, кто скорее всего и так получил бы инвалидность.