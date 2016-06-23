Москва, 23 июня, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Информированность населения о предстоящих выборах в Государственную думу РФ на данный момент находится на уровне 37% — такова доля жителей России, верно называющих год и месяц. Заметно выше этот показатель в старших возрастных группах, ниже — среди молодежи (47% от 60 лет и старше против 24% 18−24-летних). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выборы

Расположение своих избирательных участков для голосования известно двум третям опрошенных (67%), в том числе 37% могут точно назвать адрес соответствующих учреждений.

Декларируемая явка на выборы на первую половину июня составляет 51%. На избирательные участки чаще других планируют идти пожилые люди (68%), жители сел (55%), женщины (55%) реже — молодежь (43% от 18 до 24 лет), москвичи и петербуржцы (37%), мужчины (45%). Не планируют голосовать 28%. Еще 18% говорят, что определятся ближе к дате голосования.

Опрос ВЦИОМ проведен 11−12 июня 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.