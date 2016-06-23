Вашингтон, 23 июня, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Рентгеновские лучи, произведенные поглощением звезды черной дырой в центре далекой галактики, достигли Земли 28 марта 2011 года и были зарегистрированы спутником NASA «Swift». Их совмещение с данными орбитального рентгеновского спутника ESA «Newton» и японской космической рентгеновской обсерватории «Suzaku» позволило восстановить картину поглощения звезды черной дырой, сообщает журнал Nature.

nasa.gov Черная дыра

Фрагменты звезды, затягиваемые в черную дыру, собрались во вращающуюся структуру, известную как аккреционный диск, в котором газ сжимается и нагревается до миллионов градусов, прежде чем попасть в горизонт событий черной дыры.

Выяснилось, что рентгеновские лучи исходят от компактной области вблизи черной дыры в основании круглой воронки падающего газа. Они заставляют светиться ионы железа, которые дают прямой свет от этой вспышки.

Зафиксированное явление получило название «Swift J1644 + 57» и на сегодняшний день остается единственным событием такого рода, пойманным на своем пике. Масса черной дыры, породившей это явление, примерно в миллион раз превосходит массу Солнца.