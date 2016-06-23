Москва, 23 июня, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Доллар США и евро продолжили снижение к рублю в ходе торгов на Московской бирже, свидетельствуют 23 июня данные торговой площадки

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

К 10:25 мск доллар подешевел к рублю на 69,25 копейки и составил 64,1975 рубля. Евро потерял 60,75 копеек, опустившись до 72,7725 рубля.

Торги по доллару США к этому времени проходили в диапазоне 64,1325 — 64,7675 рубля, по евро — 72,7350 — 73,3250 рубля.