Москва, 23 июня, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Прогноз по инфляции в России на конец текущего года понижен до 5−6%. Об этом сообщает Банк России.

ИА REGNUM Инфляция

«Текущая инфляция за последние 3 месяца позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение годового показателя роста цен при отсутствии непредвиденных шоков, — говорится в сообщении. — Учитывая позитивную ценовую динамику, Банк России понизил прогноз инфляции на конец 2016 г. до 5−6%».

Также отмечается, что проинфляционные риски в стране сохраняются.

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