Нью-Йорк, США, 23 июня, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В письме в адрес президента США Барака Обамы, подписанном сотрудниками Госдепартамента США и призывавшем наносить авиаудары по правительственным войскам Сирии, было указано, что бомбардировки должны проводиться по «югославскому сценарию». США должны изменить дипломатический процесс в Сирии на более агрессивный. Текст документа цитирует газета New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

В письме представителей внешнеполитического ведомства США отмечается, что Вашингтон должен взять на себя более активную военную роль в Сирийской Арабской Республике. При этом следует «разумно использовать удалённое оружие и оружие с воздуха».

Издание пояснило, что дипломаты подразумевали под «удаленным оружием» — это крылатые ракеты, на пуски которых Дамаск не сможет ответить. Подчёркивается, что подобный сценарий был пущен в ход НАТО во время операции «Союзная сила» в Югославии.

Своё мнение высказал журналист издания Макс Фишер. Он отметил, что данное сравнение не все признают правомочным из-за того, что, в отличие от ситуации 1999 года, Дамаску оказывается помощь со стороны России и Ирана. Таким образом, нельзя считать, что американские бомбардировки останутся без ответа, как в Югославии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Белый дом был направлен внутриведомственный меморандум, призывающий Обаму начать «целенаправленные военные удары» по правительственным силам в Сирии. Документ подписали более 50 сотрудников Госдепа.

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