Ярославль, 23 июня, 2016, 10:26 — ИА Регнум. 25 июня в Ярославле состоится ночной велопробег «Классическая ночная». Его участникам предстоит преодолеть более 50 километров по ночному городу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

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Стартует велопробег в 21.00 от гостиницы «Турист» на проспекте Ленина. Далее его маршрут проходит по улицам Чехова, Рыбинской, Свободы, по Которосольной набережной, Малой Пролетарской, Пирогова, Пожарского, Калинина, по Московскому проспекту и проспекту Толбухина. На пути следования по маршруту участникам предстоит подняться на Тугову гору и проехать через поселок Сокол. Финишируют участники пробега у ДК им. Добрынина. Через каждые 10 км планируются непродолжительные остановки.

К участию в ночном пробеге допускаются только граждане, достигшие 18 лет. Подтвердить свой возраст необходимо документом, удостоверяющим личность, отмечают в мэрии. Велосипедистам желательно ехать в шлеме, а железного коня оснастить фарами, фонарями и светоотражателями. Впрочем, кроме велосипедистов в мероприятии могут участвовать и роллеры — с условием, что они уверенно стоят на коньках и способны ехать со скоростью 12−18 км/ч.

«Классическая ночная» становится традицией для Ярославля. В прошлом году в пробеге приняли участие 307 человек.