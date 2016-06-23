Долгодеревенское, Челябинская область, 23 июня, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Дело 28-летней жительницы Сосновского района Челябинской области, обвиняемой в убийстве своего родившегося сына, передано в суд. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину.

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«Жительница д. Туктубаева Юлмурзина забеременела, на учет нигде не встала. Позже, когда у нее начались схватки, она самостоятельно родила ребенка в бане, замотала в куртку, положила в полиэтиленовый пакет и выкинула его в выгребную яму туалета», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM и. о. прокурора Сосновского района Алексей Глазков.

По мнению представителя прокуратуры, дама стремилась скрыть факт своей беременности и не хотела воспитывать ребёнка. «То есть было желание сбросить тяготу последующего воспитания ребенка», — уточнил Алексей Глазков.

Из материалов дела следует, что дама 1988 года рождения, работала в одном из ООО. В 2015-м она была осуждена за кражу. На её иждивении есть ребёнок. Отца убитого новорожденного подсудимая знала, но он отказался «принимать» ребенка. Своей матери она об этом рассказала, однако та не стала помогать, сообщив что дочь сама должна решать свои проблемы. На работе 28-летняя жительница также побоялась сообщать о беременности, решив что ее могут уволить.

«После того, как парень, от которого она забеременела, отказал ей в признании ребенка, женщина пошла делать аборт, но было уже поздно. Видимо был большой срок. Вместо этого в лечебном учреждении выписали направление на УЗИ, но она не поехала», — отметил Алексей Глазков.

При этом представитель надзорного органа уверен в том, что она бы не отнесла новорождённого в беби-бокс. «Беби-бокс, он где был бы? В Челябинске? Если у нее не было денег съездить на УЗИ к врачам, то куда-то в беби-бокс она бы его точно не повезла!», — считает Алексей Глазков.

Отметим, тему убийства женщинами своих новорожденных (инфантицид) активно используют сторонники установки беби-боксов в России. Проект ящиков для анонимного оставления детей продвигает, в частности, пермский благотворительный фонд «Колыбель надежды». Одной из площадок, на которых активно выступают лоббисты беби-боксов, стали форумы «Сообщество», проводимые под эгидой Общественной палаты Российской Федерации.