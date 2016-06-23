Москва, 23 июня, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Сегодня в мире устанавливается глобальный порядок: всё подчинено определённым воле, людям, управлению. При этом бесконтрольных сфер оставаться не должно, в этой связи налицо смешение спорта и политики. России в этом сценарии отведена позиция слабых. Такое мнение высказал член Зиновьевского клуба Искандер Валитов 22 июня в рамках «Специального корреспондента» на канале Россия 1.

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«Я бы согласился с сожалением, что спорт и политика смешиваются. Но по-моему, ситуация хуже. Дело не в том, что они смешиваются, дело в том, что в мире устанавливается глобальный порядок, и не должно оставаться каких-либо областей, зон, сфер, которые существуют сами по себе, как некие резервации. Всё должно быть подчинено и определённой воле, и определённым людям, и определённому управлению», — обозначил спикер.

Для примера Искандер Валитов прокомментировал ситуацию вокруг допингового скандала, в котором, по его мнению, разыгрывается определённый сценарий, и России здесь отведена роль слабых.

«Дело не только в том, что мы поставлены в эту позицию. Самое главное — мы должны осознать это, согласиться с этим и поверить в это. Поверить в собственную слабость, в собственное варварство, поверить в собственную дикость», — уверен политолог.

«Делается это очень просто: сначала нам позволяют делать то, что делают все, — уточнил спикер. — На следующем шаге нас уже хватают за шкирку, начинают как котёнка трясти. Что мы должны делать — пищать, просить о помощи, просить прощения. Следующий шаг — появляется злой следователь в виде Федерации (ИИАФ), которая нас исключает, и появляется добрый следователь в виде МОК и товарища Баха. Это будет продолжаться долго, игра ещё не закончена».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по итогам саммита в Лозанне заявил о поддержке комитетом решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) о продлении санкций в отношении российских легкоатлетов. По его словам, теперь спортсмены из России и Кении смогут поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро после того, как их кандидатуры будут одобрены международными спортивными федерациями.