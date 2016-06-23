Каракас, 23 июня, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В Каракасе прошли переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заместителя Госсекретаря США Томаса Шэннона. Целью встречи было восстановление полноценного дипломатического диалога между США и Венесуэлой. Отметим, что несмотря на то, что официальный Каракас называет США виновником тяжелейшего экономического кризиса в стране, Соединенные Штаты являются основным торговым партнером Венесуэлы.

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Как заявил Николас Мадуро по итогам переговоров с Томасом Шэнноном, Венесуэла и США решили вернуться к выстраиванию программы двусторонних отношений на основе взаимного уважения. При этом, президент Венесуэлы признал, что заявленная задача будет «непростой», комментирует AVN.