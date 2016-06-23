Архангельск, 23 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Архангельской области подвели предварительные итоги сдачи основного этапа итоговой аттестации. Экзамены, которые должны были состояться в основные сроки — состоялись. Сдача ЕГЭ прошла в штатном режиме. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки Архангельской области Елена Молчанова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По ее информации, сдача ЕГЭ продолжается. Сейчас отведены резервные дни для тех, кто не смог по определенным причинам сдать в основные сроки.

«Предварительные результаты итоговой аттестации нас радуют. Отклонений и внештатных ситуаций при проведении и сдаче ЕГЭ не было. К сожалению, из года в год как бы мы не старались предупредить все — равно есть выпускники, которых удаляют с экзамена. В этом году пока таких 12 человек, из которых 5 были удалены за использование мобильного телефона, остальные пользовались разным справочным материалом, включая шпаргалки», — сказала Молчанова.

Она подчеркнула, что значительно улучшились результаты ЕГЭ по математике. «На протяжении многих лет в Архангельской области не было выпускников, набравших максимальные сто баллов за экзамен по математике. В этом году ситуация изменилась. У нас в регионе три выпускника, которые написали профильный ЕГЭ по математике на 100 баллов. В целом по математике хорошие результаты», — сказала Елена Молчанова.

Также замминистра отметила, что снизилось число детей, не справившихся с экзаменационными заданиями. Вместе с тем, экзаменационная пора продолжается. Окончательные итоги будут подведены 5 июля 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в регионе будут открыты 92 пункта сдачи ЕГЭ. Единый госэкзамен будут сдавать 6703 человека, из которых 5500 выпускники 11-х классов.