Результаты ЕГЭ значительно улучшились в Архангельской области
Архангельск, 23 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Архангельской области подвели предварительные итоги сдачи основного этапа итоговой аттестации. Экзамены, которые должны были состояться в основные сроки — состоялись. Сдача ЕГЭ прошла в штатном режиме. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки Архангельской области Елена Молчанова, передает корреспондент ИА REGNUM.
По ее информации, сдача ЕГЭ продолжается. Сейчас отведены резервные дни для тех, кто не смог по определенным причинам сдать в основные сроки.
«Предварительные результаты итоговой аттестации нас радуют. Отклонений и внештатных ситуаций при проведении и сдаче ЕГЭ не было. К сожалению, из года в год как бы мы не старались предупредить все — равно есть выпускники, которых удаляют с экзамена. В этом году пока таких 12 человек, из которых 5 были удалены за использование мобильного телефона, остальные пользовались разным справочным материалом, включая шпаргалки», — сказала Молчанова.
Она подчеркнула, что значительно улучшились результаты ЕГЭ по математике. «На протяжении многих лет в Архангельской области не было выпускников, набравших максимальные сто баллов за экзамен по математике. В этом году ситуация изменилась. У нас в регионе три выпускника, которые написали профильный ЕГЭ по математике на 100 баллов. В целом по математике хорошие результаты», — сказала Елена Молчанова.
Также замминистра отметила, что снизилось число детей, не справившихся с экзаменационными заданиями. Вместе с тем, экзаменационная пора продолжается. Окончательные итоги будут подведены 5 июля 2016 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в регионе будут открыты 92 пункта сдачи ЕГЭ. Единый госэкзамен будут сдавать 6703 человека, из которых 5500 выпускники 11-х классов.