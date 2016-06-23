Ростов-на-Дону, 23 июня, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В связи с наступлением школьных каникул и зафиксированными случаями гибели детей на воде в Ростовской области полиция инспектирует донские водоёмы. В рамках профилактической операции «Подросток-Водоём» будут проверены все пляжи, особое внимание будет уделено несанкционированным местам отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 23 июня.

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Разъяснительную работу решено было усилить. В рейдах участвуют инспекторы по делам несовершеннолетних. Со школьниками, которые отдыхают на несанкционированных пляжах, проводится профилактическая беседа. В одном из таких мест спасались от жары без взрослых 12-летние мальчики. Полицейские позвонили их родителям и вернули детей домой.

В ведомстве отмечают, что трагедии удастся избежать, если соблюдать элементарные правила безопасного поведения на воде. За время проведения рейдов уже зарегистрировано почти 130 правонарушений. К административной ответственности привлечены родители.

В усиленном режиме полиция будет работать в течение летних каникул.

Напомним, что в Ростовской области 20 июня утонул 13-летний подросток. Мальчик купался в реке Дон в районе Кумженской рощи с приятелями. Спасти друга сверстникам не удалось, его тело было найдено спустя два дня после трагедии. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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