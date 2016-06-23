Ростов-на-Дону, 23 июня, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Как известно, Ростовская область — казачий край, а потому здесь любят и чтут традиции донских казаков. Одна из них — посвящение в казачата. Торжественная церемония состоялась в одном из южных городов региона — Сальске, передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Булатова Екатерина ИА REGNUM
Храм Святителя Димитрия Ростовского
Булатова Екатерина ИА REGNUM
В ожидании церемонии

29 воспитанников детских садов «Жемчужинка», который имеет статус «казачий», и «Золотой ключик» на территории храма Святителя Димитрия Ростовского пообещали быть дисциплинированными, честными, хорошо учиться, стать надежной сменой донским казакам, почитать родителей и старших, следовать казачьим традициям.

Булатова Екатерина ИА REGNUM
Казачонок представляется
Булатова Екатерина ИА REGNUM
Старшие товарищи принимают участие в церемонии

Затем состоялся старинный обряд посвящения мальчиков в казаки — «посажение на коня».

Булатова Екатерина ИА REGNUM
Церемония «посажения на коня»

Этот обычай остается актуальным и сегодня. Это первое испытание будущего защитника Отечества.

Булатова Екатерина ИА REGNUM
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Церемония посвящения в казачата стало еще одним доказательством тому, что в донских семьях свято чтут и продолжают казачьи традиции.

Булатова Екатерина ИА REGNUM
Наказ атамана Сальского округа Олега Басова
Булатова Екатерина ИА REGNUM
Благословение настоятеля храма протоиерей Димитрия Федорова