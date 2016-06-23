Вашингтон, 23 июня, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Американские и польские астрофизики выяснили историю двух черных дыр, столкновение которых привело к первому в истории науки обнаружению гравитационных волн 14 сентября 2015 года, сообщает журнал Nature.

eldiadevalladolid.com Черные дыры

Применив математическое моделирование, ученые показали, что в прошлом эти черные дыры были массивными звездами, превышавшими в 40−100 раз массу Солнца. Астрофизики полагают, что они образовались примерно через два миллиарда лет после Большого взрыва.

Ученым удалось вычислить оптимальную скорость работы гравитационно-волновых детекторов для регистрации гравитационных волн. При оптимальной чувствительности эти наземные обсерватории должны стать способны обнаруживать событие слияния черных дыр, каждая из которых тяжелее Солнца в 20−80 раз.

Гравитационные волны были впервые зарегистрированы 14 сентября 2015 года лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией LIGO в США. Возмущения гравитационного поля были вызваны парой черных дыр (массой в 29 и 36 раз тяжелее Солнца) перед их слиянием в массивный вращающийся гравитационный объект.

Второй раз волны пространства-времени были зарегистрированы 26 декабря 2015 года.