Махачкала, 23 июня, 2016, 10:08 — ИА Регнум. К охране овец приучили в Дагестане львицу Машку. О том, как хищный в дикой природе зверь мирно пасет стадо в Хивском районе, заменяя пастухам сторожевую собаку, рассказывает сюжет республиканской гостелекомпании «Дагестан».

MeganTopham Львица

Хозяин львицы — генеральный директор ООО «Мир» Байрамбек Рагимов. Дикого зверя ему подарил один из российских зоопарков. По словам Рагимова, пастухи не опасаются нападения с ее стороны. Животное уже прошло проверку и успешно сдало экзамен на толерантность. Дело в том, что будучи в юном возрасте, Машка жила в загоне вместе с ягнятами. Такое соседство пошло на пользу и овцам, и самой львице: маленькая хищница так загоняла овечек, что они перестали болеть, а сама «пастушка» приобрела навыки мирного сосуществования.

Как рассказал хозяин львицы, в горах Дагестана Машка чувствует себя, как в родной саване. Однако Байрамбек Рагимов понимает, что природные инстинкты в хищнице могут проснуться в любое время, и тогда у гендиректора ООО «Мир» есть план — открыть небольшой зоопарк в родном селе. Возможно, эта идея в будущем разовьется в новое направление его деятельности — агротуризм.

Напомним, долгое время людей во всем мире приковывала история дружбы тигра Амура и козла Тимура в Приморском сафари-парке. Козел, изначально предназначавшийся хищнику в качестве добычи, проявил смелость и отразил нападение тигра, чем заслужил его уважение и дружбу. Тимур всюду ходил за Амуром, а тигр спокойно его терпел. Козел волновался, когда тигр пропадал из поля его зрения, и тут же начинал его искать.

Читайте также: Козел Тимур и тигр Амур встретились после расставания

Козёл Тимур отправлен в Москву на лечение