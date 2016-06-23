Москва, 23 июня, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Годовая инфляция в мае 2016 года стабилизировалась на уровне марта-апреля (7,3%), хотя ранее не исключалась возможность ее небольшого повышения. Рост потребительских цен в мае 2016 года остался умеренным, чему способствовали низкий спрос и укрепление рубля, сообщается на сайте Центробанка РФ

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

Инфляция за последние 3 месяца позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение годового показателя роста цен при отсутствии непредвиденных шоков. Учитывая позитивную ценовую динамику, Банк России понизил прогноз инфляции на конец 2016 года до 5−6%. При этом проинфляционные риски сохраняются.

Также отмечается, что годовой темп роста цен на продукты питания в мае оставался более умеренным по сравнению с динамикой цен на непродовольственные товары и услуги, хотя и несколько ускорился. Этому способствовал высокий уровень предложения сельскохозяйственной продукции и активное развитие импортозамещения в пищевой промышленности.

В то же время годовой прирост цен на непродовольственные товары в мае немного снизился, а на услуги — остался на уровне апреля.

Как сообщало, действующий базовый прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2016 год — 6,5%. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в 2016 году инфляция в России не превысит 6%. По словам Силуанова, он дал такой прогноз, потому что в 2016 году года инфляция быстро нормализовалась.

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