Ереван, 23 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Ватикан сообщил новые подробности трёхдневного визита Папы Римского в Армению, который стартует 24 июня. Визит Папы подчеркивает его желание показать свою близость к народу Армении, который много страдал на протяжении всей своей истории. Об этом на пресс-конференции сообщил глава пресс-службы Святого Престола отец Федерико Ломбарди. Он довольно подобно представил программу визита Понтифика.

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Программу визита Папы Франциска армянская сторона опубликовала еще в середине мая. Представитель Римско-Католической церкви добавил новые подробности. Так, Ломбарди отметил, что в ходе визита в Армению Папа Римский встретится в мемориальном комплексе Цицернакаберд с потомками жертв геноцида армян в Османской Турции. Однако в ходе продлившейся больше часа пресс-конференции глава пресс-службы Святого Престола так и не произнес слово «геноцид», используя для характеристики событий 1915 года армянское выражение «Мец Егерн».

По словам официального представителя Ватикана, Папа Римский Франциск включил в состав сопровождающей его группы журналистов Евангелину Химитян — дочь армянского священника, друга Папы Римского еще со времен служения архиепископом в Буэнос-Айресе. Предки журналистки были очевидцами преследований армян османскими турками и смогли спастись благодаря турецким сельчанам, которые защитили их.

Отец Ломбарди также сообщил примечательные подробности последнего дня визита Папы, когда Франциск планирует посетить монастырский комплекс Хор Вирап.

«Монастырь Хор Вирап имеет очень важное значение для истории христианства в Армении. Именно там был заключен считающийся основателем христианства в Армении Григорий Просветитель. Неслучайно, что именно Хор Вирап изображен на официальной эмблеме визита Папы Римского в Армению. В ходе своего посещения этого находящегося на границе с Турцией монастырского комплекса Понтифик выпустит откуда голубей в сторону горы Арарат», — отметил глава пресс-службы Святого Престола.

Федерико Ломбарди не обошел и геополитическое значение визита Папы Франциска, особо подчеркнув, что визит Папы Римского в Армению следует воспринимать как первый этап его визита на Южный Кавказ.

«Планирующийся в июне визит в Армению является первым в ряду планирующихся в течение этого года визитов в регион. С 30 сентября по 2 октября Папа Римский посетит также Грузию и Азербайджан», — отметил Ломбарди.

Кроме того, Папа Римский Франциск направил послание накануне своего визита в Армению. В послании папы Франциска говорится:

«Дорогие братья и сестры! Через несколько дней я с большой радостью буду среди вас, в Армении. С этой минуты приглашаю вас помолиться за это апостольское путешествие. С Божьей помощью отправляюсь к вам, чтобы совершить, согласно девизу путешествия, «визит в первую христианскую страну». Я иду к вам как пилигрим, чтобы в текущем юбилейном году окунуться в древнюю мудрость вашего народа и приложиться к источнику вашей веры, подобной вашим знаменитым гравированным, прочным как скала хачкарам.

Я приду к сокровенным высотам Армении, как ваш брат, ведомый желанием увидеть ваши лица, молиться с вами и разделить дар дружбы. Ваша история и события, произошедшие с вашим народом, рождают во мне восхищение и скорбь. Восхищение — поскольку в кресте Иисуса и в вашей талантливой мысли нашли вы силы вновь подняться на ноги, даже после самых ужасающих мучений, какие только известны истории человечества. Скорбь — за ту трагедию, которую испытали на себе отцы ваши. Не будем позволять болезненным воспоминаниям овладевать сердцами нашими. Не будем сдаваться даже при продолжительных нападках зла.

Будем действовать, как Ной, который после Потопа неустанно обращал взор свой в небеса и неоднократно выпускал голубя, пока тот не вернулся со свежей оливковой ветвью. Это был знак того, что жизнь можно возобновить, и надежда должна воскреснуть. Как слуга Евангелия и вестник мира, желаю быть среди вас и стать опорой каждому усилию, прилагаемому на пути к миру, и вместе идти по тропе примирения, которая рождает надежду. Пусть великие святые вашего народа, в частности, Учитель церкви Григор Нарекаци, благословят наши встречи, которых ожидаю с нетерпением.

Особо жду, когда смогу вновь обнять моего брата Гарегина и вместе с ним придать новый импульс пути, ведущему к полноценному единению. В прошлом году вы приехали в Рим из разных стран, и мы вместе вознесли молитву у надгробия Святого Петра. Сейчас же в вашу благословенную страну еду я, дабы укрепить наше причастие во имя дальнейшего движения по пути примирения и вдохновения нас надеждой. Спасибо и до свидания».