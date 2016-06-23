Киев, 23 июня, 2016, 10:02 — ИА Регнум. 42% жителей Украины в настоящий момент относятся к России очень хорошо либо в основном хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беседа

Вместе с тем, 43% респондентов заявили, что относятся к России очень плохо либо в основном плохо. Еще 15% затруднились ответить на данный вопрос.

Социологи отдельно подчеркивают, что по сравнению с февралем 2016 года сейчас существенно увеличилось количество положительно настроенных к России в западном (с 21% до 28%), центральном (с 29% до 39%) и южном регионах Украины (с 44% до 54%). В восточном же регионе наоборот — количество таких респондентов уменьшилось на 4 процентных пункта (с 55% до 51%). В целом в феврале к России очень хорошо либо в основном хорошо относились лишь 36% респондентов.

Также опрос показал, что 44% украинцев считают, что отношения Украины и России должны быть такими же, как с другими государствами, — то есть с закрытыми границами, визами, таможнями. Еще 44% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен. По мнению 3% респондентов Украина и Россия должны быть объединены в одно государство. 9% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.

КМИС информирует, что соответствующий опрос проводился с 19 по 31 мая. Было опрошено 2.014 респондентов старше 18 лет из 108 населенных пунктов всех областей, кроме Крыма, в Луганской и Донецкой областях исследование проводилось только на подконтрольных украинским властям территориях. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Гендиректор КМИС Владимир Паниотто затруднился прокомментировать итоги соцопроса, заявив, что полученные результаты требуют дополнительных исследований.

«Мне кажется, что улучшение отношения украинцев к России не связано с обменом Савченко… это отношение улучшалось в течение всего последнего года. Возможно, что и у нас конфликт становится привычным, рутиной, и отношение украинцев к России возвращается к традиционно положительному. Однако, в отличие от освещения этой ситуации в России, гибель людей на Востоке страны является постоянной ежедневной темой во всех новостях (по сообщению Министерства обороны только в 2016 году на Востоке погибло более 600 украинских военных). Возможно, что в украинских СМИ становится меньше информации о присутствии на Донбассе российских войск (особенно рядового состава), поэтому население в меньшей степени, чем ранее, связывает военные действия с русскими. Этот вопрос требует дальнейших исследований», — заявил специалист.