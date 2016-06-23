Брюссель, 23 июня, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко предпринял шаги, чтобы принять участие в предстоящем 28−29 июня саммите Европейского союза (ЕС): он пытался добиться приглашения на встречу глав европейских стран. Информацию об этом предоставили дипломатические источники, сообщает Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Отмечается, что на 27 июня запланирована встреча украинского лидера с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Порошенко, тем не менее, намеревался участвовать в самом саммите ЕС. Дипломатический источник отметил, что бейдж Порошенко пришлось деактивировать после его последнего участия в саммите.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня статс-секретарь в Министерстве безопасности и юстиции председательствующих в ЕС Нидерландов Клаас Дейкоофф заявил, что Совет ЕС на уровне министров внутренних дел в ходе заседания в Люксембурге не смог достичь взаимопонимания о либерализации визового режима с Украиной.

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