Порошенко пытался получить приглашение на саммит ЕС — СМИ
Брюссель, 23 июня, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко предпринял шаги, чтобы принять участие в предстоящем 28−29 июня саммите Европейского союза (ЕС): он пытался добиться приглашения на встречу глав европейских стран. Информацию об этом предоставили дипломатические источники, сообщает Politico.
Отмечается, что на 27 июня запланирована встреча украинского лидера с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Порошенко, тем не менее, намеревался участвовать в самом саммите ЕС. Дипломатический источник отметил, что бейдж Порошенко пришлось деактивировать после его последнего участия в саммите.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня статс-секретарь в Министерстве безопасности и юстиции председательствующих в ЕС Нидерландов Клаас Дейкоофф заявил, что Совет ЕС на уровне министров внутренних дел в ходе заседания в Люксембурге не смог достичь взаимопонимания о либерализации визового режима с Украиной.
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