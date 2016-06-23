Москва, 23 июня, 2016, 09:59 — ИА Регнум. На фоне того, что полностью изолировать Россию в экономике и политике невозможно, Запад решил ударить по бытовым моментам — спорту, например. Даже при равных условиях сегодня отношение к РФ предвзятое, и подтверждает это статья в издании The Guardian, которая, ссылаясь на британских чиновников, заявила о том, что в беспорядках на Евро-2016 виноват Кремль. Такую позицию 22 июня в рамках программы «Специальный корреспондент» на телеканале Россия 1 высказал политолог Сергей Михеев.

rfs.ru Российские болельщики на Евро 2016

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«Наказывать нас бесполезно, воспитывать нас поздно, если честно. Что касается всей этой информационной вакханалии, не мы это придумали, не мы отцы и мастера пропаганды. Вспомните то, как Европа представляла имидж России ещё в IX веке», — отметил эксперт.

По мнению политолога, когда самая абсурдная информационная история становится подоплёкой реальной политической кампании — это западная традиционная PR-технология. При этом включаются самые абсурдные мифы, но люди в них верят, поскольку им необходимо обосновать определённые действия. Так создаётся ложный информационный повод, а вокруг него — кошмарный миф, он и действует на обывателя. Только после всех этих стадий принимаются реальные меры.

«Пример — сбитый над Украиной «Боинг». Кто его сбил, как сбил? Он ещё не упал, уже обвинили Россию. Сейчас комиссия что-то такое жуёт, ничего не может сказать, но под это дело ввели пакет секторальных санкций. В данном случае Запад действует в парадигме изоляции. Изоляция в экономике и политике полностью невозможна, потому что её технически нельзя осуществить», — уверен Сергей Михеев.

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Английские фанаты вновь спровоцировали беспорядки на ЕВРО-2016

В этой связи Запад решил ударить по спорту, так как с этими проблемой и информацией можно войти в каждый дом.

«Мне лично никакие фанаты не симпатичны, и вся эта футбольно-хулиганская история, мягко говоря, не вдохновляет. Как политолога меня интересует здесь только одно. Действительно, в ситуации, когда факты одинаковы, к России предвзятое отношение. А статья в The Guardian это подтверждает. Если в The Guardian, уважаемой английской газете, пишут о том, что это спецназ Кремля (якобы действия российских фанатов на Евро-2016 года не обошлись без руки Кремля), это означает, что люди прекрасно понимают, что они несут откровенный бред. Но они понимают, что сейчас этот бред скушают, его можно использовать. Мы же не пишем о том, что английских фанатов настропалила лично Королева Англии, потому что это бред», — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, британские правительственные чиновники, как пишет The Guardian, уверены, что действия российских болельщиков на Евро-2016 не обошлись без «руки Кремля». Якобы среди большинства участников нападения на британских и других фанатов были опознаны российские силовики. Особо издание подчёркивает, что хулиганство санкционировал Владимир Путин, чтобы показать «русскую силу», которая противостоит всему миру.

После матча, завершившегося 12 июня со счетом 1:1, на стадионе «Велодром» произошли массовые беспорядки. УЕФА оштрафовал РФС на 150 тысяч евро, а российская футбольная сборная условно дисквалифицирована до конца Евро-2016.