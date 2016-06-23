Ярославль, 23 июня, 2016, 09:58 — ИА Регнум. 22 июня в День памяти и скорби ярославские коммунисты провели митинг в рамках Всероссийской акции протеста «АнтиНАТО». На мероприятие вышло около сорока членов и сторонников ярославского отделения КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Митингующие держали в руках плакаты с лозунгами «Нет войне! Нет НАТО!», «НАТО — прочь от границ России!»

«По всей стране коммунисты проводят акции протеста под названием «АнтиНАТО». Это связано с той ситуацией, которая сейчас складывается у границ России, с агрессивным поведением Северо-Атлантического альянса. Мы видим, что самолеты-разведчики американские летают у наших границ, что американские адмиралы заявляют, что их корабли будут у наших берегов, видим когда американские конгрессмены обращаются к Президенту за тем, чтобы он дал добро сбивать наши самолеты над Сирией, когда наши самолеты бомбят террористов, с которыми США дружит.

Мы хотим привлечь внимание людей и власти к этой проблеме. Сегодня семьдесят пятая годовщина вероломного нападения фашистской Германии на нашу страну. Важно не допустить, чтобы агрессоры снова приблизились к нашим границам», — заявил председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

Окончился митинг минутой молчания в память о жертвах Великой Отечественной Войны.