Берлин, 23 июня, 2016, 09:57 — ИА Регнум. У стран Запада есть козырь во взаимоотношениях с Россией — можно признать Крым российским при условии того, что Москва достаточно предложит взамен, пишет немецкая газета Die Zeit.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

По мнению обозревателя газеты, присоединив Крым, Россия нарушила международное право, однако президент РФ Владимир Путин при этом руководствовался историческими фактами (Крым был российским со времен императрицы Екатерины Великой) и стратегической логикой (угроза отхода Черноморского флота НАТО).

Автор отмечает, что Кремль никогда не отдаст Крым — даже если западные санкции будут длиться 50 лет. Если Запад его признает российским, то заложит фундамент для долгосрочной политики разрядки.

Для налаживания диалога Запад также должен отказаться от размещения батальонов НАТО у российской границы, считает обозреватель газеты.