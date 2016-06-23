Москва, 23 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Положительная оценка президентом РФ конкретного вклада нынешнего созыва народных депутатов в законодательное поле России однозначно имеет немаловажное значение. Конечно, в этот период сердцевиной всех законодательных наработок и политических инициатив народных избранников является безусловная поддержка возвращения Крыма в состав РФ и последующее законодательное обеспечение этого процесса, включая, по возможности, плавную адаптацию Крыма в законодательное поле России. Однако вторым по значимости событием в деятельности депутатов шестого созыва можно считать целенаправленную законотворческую деятельность по совершенствованию пространственной составляющей во всей системе стратегического развития страны, заявил профессор кафедры таможенного дела и Евразийской интеграции РЭУ им. Г.В.Плеханова Сергей Орлов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM выступление Владимира Путина на пленарном заседании Госдумы РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В первую очередь, речь идёт о нескольких федеральных законах, принятых на протяжении 2014−2016 гг., которые обеспечивают формирование территорий опережающего развития в Дальневосточном макрорегионе и, что самое главное, уже в ближайшей перспективе в значительной степени способствующие закреплению человеческих ресурсов на громадных просторах ДФО. Проблема актуальна хотя бы потому, что на территории указанного федерального округа, занимающего не менее 35% территории России, проживает всего лишь чуть более 4% населения страны», — пояснил эксперт.

«Принятые в последние годы законы условно можно разделить на две группы. Во-первых, это базовые законодательные акты — собственно, федеральный закон о территориях опережающего развития и дополняющий его ФЗ о свободном порте Владивосток. Но, кроме этого, принят федеральный закон о т.н. «дальневосточном гектаре», вступивший в силу с первого июня и в своей идеологии провозглашающий закрепление, а, возможно, и дополнительное привлечение в субъекты Дальневосточного федерального округа трудовых ресурсов не только из числа местного населения, но также из Сибири, Урала, Центральных районов страны. И это по-настоящему прорывная законодательная база, поскольку на подобном уровне ничего столь значимого в плане правовых инициатив по Дальнему Востоку до сих пор и близко не было», — подчеркнул Орлов.

«Таким образом, с одной стороны, своевременная поддержка процесса добровольного волеизъявления народа Крыма Федеральным Собранием, а с другой — долгожданный разворот на Дальний Восток, и не просто на словах, а в самой что ни на есть практической плоскости. Во всяком случае, шестой созыв Государственной думы заложил прочную основу для дальнейшего стратегического развития всего Дальневосточного макрорегиона», — высказал свое мнении эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Государственной думы РФ VI созыва, дал положительную оценку работе депутатов. Отметим, деятельность Госдумы в нынешнем составе завершаются. Выборы депутатов нового VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года.