Севилья, Испания, 23 июня, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Самолет на солнечных батареях совершил безопасную посадку в Испании 23 июня после почти трехдневного перелета через Атлантический океан, сообщает Reuters.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

Одноместный самолет Solar Impulse 2 приземлился в Севилье в 7:30 утра по местному времени, проведя в воздухе более 71 часа. Это уже пятнадцатый перелет воздушного судна в рамках кругосветного путешествия, совершаемого швейцарскими авиаторами Бертраном Пиккардом и Андрэ Боршберг, которые садятся за штурвал Solar Impulse 2 по очереди.

Воздушное судно может развивать крейсерскую скорость в 70 км/что, что сопоставимо со скоростью легковой машины. На крыльях самолета, размах которых превышает длину крыльев Boeing 747, установлено более 17 тыс. солнечных батарей.

Полет из Нью-Йорка, из которого самолет вылетел 20 июня в 2:30 ночи, в Севилью стал самым продолжительным отрезком на пути судна.