Улан-Удэ, 23 июня, 2016, 09:37 — ИА Регнум. «Пожар на стрелковом полигоне, накануне вызвавший тревогу у жителей Улан-Удэ, на утро 23 июня локализован на площади 7 га», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

wallspaper.ru Огонь

Возгорание ликвидируют 12 сотрудников МЧС, 24 сотрудника лесной охраны, применяется 13 пожарных машин и один трактор.

23 июня в Бурятии зарегистрировано семь действующих очагов на общей площади более 4,1 тыс. га в Муйском, Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском районах и в Баргузинском заповеднике. Еще шесть очагов локализованы на общей площади 366,5 га.

За прошедшие сутки лесная охрана потушила очаги в пригороде Улан-Удэ в районе Сотниково и Муйском районе. Всего за прошедшие сутки было обнаружено семь возгораний на общей площади около 18 га.

На тушении очагов по республике задействовано 743 человека. Применяется 74 единицы тяжелой и лесопожарной техники.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 405 очагов, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 100 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось почти в два раза, пройденная огнем площадь уменьшилась примерно на 70%, подчеркнули в РАЛХ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на утро 22 июня в Бурятии было зарегистрировано четыре действующих лесных пожара на общей площади более 4 тыс. га. В регионе действует режим ЧС из-за возгораний в лесах.