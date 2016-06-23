Лондон, 23 июня, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В Великобритании начался референдум о членстве страны в Евросоюзе: участки для голосования открылись на всей территории Соединенного Королевства в 07:00 по местному времени (09:00 мск).

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Высказаться на референдуме могут 46,5 млн человек, включая 24,1 тыс. жителей Гибралтара. В Шотландии число избирателей составило 3,99 млн человек, в Уэльсе — 2,27 млн человек, в Северной Ирландии — 1,26 млн. Отмечается, что такое число избирателей — рекордное за всю историю британских выборов.

На референдуме гражданам страны будет задан один вопрос: «Должно ли Соединенное Королевство остаться в составе Европейского союза или выйти из Европейского союза?». Участки для голосования закроются в 22:00 по местному времени (00:00 мск).

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Ситуация с общественным мнением по поводу предстоящего референдума довольно шаткая, так как часто результаты исследований и разных компаний оказываются противоположными. По разным опросам сторонников сохранения членства в ЕС и выхода из союза примерно одинаковое — исход референдума решат неопределившиеся.