Ставрополь, 23 июня, 2016, 09:26 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Свет. Лампочка

В Ставропольском крае после аварийного отключения восстановлено электроснабжение порядка 3 тыс. абонентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Свет снова пришел в дома жителей города Минеральные Воды 23 июня примерно в 03:00. Энергетики переподключили всех абонентов по резервной линии.

Дальше работы по восстановлению электроснабжения продолжены, но жители города этого уже не должны почувствовать. По окончании аварийно-восстановительных работ возможны кратковременные перебои в электроснабжении при переподключении абонентов с резервной на основную линию.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне 22 июня в 22:23 в городе Минеральные Воды произошло отключение электроэнергии по улицам: Железноводская, Ессентукская, Кисловодская, Пролетарская, Гагарина, Тбилисская, Интернациональная, Змейская, проезд 22-го Партсъезда, Пушкина, Нышевского. Всего порядка 3 тыс. абонентов.

Социально-значимые объекты под отключение не попали. В зоне нарушения электроснабжения проживает около 3000 абонентов.