Симферополь, 23 июня, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Если бы Крым не присоединился к России, то на полуострове бы появились военные базы НАТО, но началась эта история не в этом и не в прошлом десятилетии, а с момента падения Берлинской стены. Так считает экс-сотрудник ЦРУ, основатель организации ветеранов американской разведки Раймонд Беркли Макговерн, приехавший в Крым в составе делегации правозащитников из США. Своим видением истории экс-сотрудник американского разведуправления поделился с корреспондентом ИА REGNUM, отвечая на вопрос о возможности размещения баз НАТО в Крыму до 2014 года.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

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«Эта история берет начало в падении берлинской стены. Президент Джордж Буш (старший) сказал Горбачеву: «Мы не обратим ваши проблемы в свои преимущества. Мы должны поговорить о том, как мы можем создать Европу — свободную и целую. От Португалии до Владивостока», — вспоминает Раймонд Беркли Макговерн.

Он напомнил, что в «те годы» Советский союз имел воинский контингент в 260 тысяч «очень хороших солдат» в Восточной Германии. По мнению экс-сотрудника ЦРУ, президент Джордж Буш (старший) боялся, что «Горбачев и его генералы» могли бы использовать эту армию, «чтобы подавлять революцию» в Восточной Германии и в других областях Восточной Европы.

«Президент Буш сказал Горбачеву и Шеварнадзе — министру иностранных дел СССР: «Мы не хотим, чтобы вы делали то, что вы сделали в Венгрии в 1956. Мы не хотим, чтобы вы делали то, что вы сделали в Чехословакии в 1968. Не используйте вашу армию, выведите ее из Германии», — приводит цитату Буша-старшего Раймонд Беркли Макговерн.

В итоге, рассказал экс-сотрудник ЦРУ, стороны договорились, что военные будут выведены из Восточной Германии и Германия воссоединится, но при одном ключевом условии. «США должны были обещать не передвигать НАТО дальше Восточной Германии. Это было в 1991 году», — напомнил основатель организации ветеранов американской разведки.

К 2008 году 12 стран стали новыми членами НАТО, и все они находились «восточнее Германии».

«Это продолжилось до 2008 года. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров вызвал посла США в РФ Уильяма Джозефа Бернса и сказал: «Вы понимаете, что значит «нет»?» Посол Бернс сказал «да». И Лавров сказал: «Нет означает — нет. У нас есть красная линия. Даже не думайте о том, чтобы принять Украину и Грузию в НАТО». Лавров сказал: «Если вы попытаетесь включить Украину в НАТО, скорее всего будет гражданская война, будут всевозможные военные столкновения. Мы должны будем, мы — русские, должны будем решать, должны ли мы вмешаться или нет. Военным путем», — цитирует Сергея Лаврова ветеран ЦРУ.

При этом он подчёркивает, что свой взгляд на историю сложил благодаря материалам, размещённым на «Викиликс». «У меня есть телеграмма. У меня есть письменная телеграмма из Москвы. И если я видел одну телеграмму из Москвы, я видел и три тысячи. И заглавие гласило: «Нет значит — нет», — отметил Раймонд Беркли Макговерн.

Он напоминает, что уже в апреле 2008 года — через два месяца после разговора Лаврова и Бернса — НАТО решило, что Украина и Грузия станут странами-членами Альянса. А шесть лет спустя произошел госпереворот в Украине на Майдане. Это событие Макговерн назвал событием, «признаваемым всюду срежисированным западными спецслужбами».

«Переворот (на Украине) произошел 22 февраля 2014 года, а уже 23 февраля господин Путин собирает своих советников по национальной безопасности и спрашивает: «Что нам делать с Крымом?». Потому что у России единственный незамерзающий порт в Крыму — Севастополь. Итак, они решили провести референдум и были уверены, что большинство русскоязычных и этнически русских в Крыму голосовали бы за воссоединение с Россией», — рассказал свою версию случившегося ветеран американских спецслужб.

Он подчеркнул, что для России было важной задачей гарантировать, чтобы Севастополь и Крым не стали частью НАТО. «Иногда господин Путин проявляет превосходное чувство юмора. Потому что в течение этих дней он провел одну из самых длинных пресс-конференций. И его спросили: «Почему вы решили реинкорпорировать Крым», и он ответил: «Хорошо. Я думал о Севастополе. И я знал, что натовские моряки отличные ребята. Но я бы не хотел, чтобы они давали нам разрешение посетить их базу в Севастополе. Уж что лучше мы дадим им разрешение посетить нашу военно-морскую базу в Севастополе», — цитирует Раймонд Беркли Макговерн президента РФ Владимира Путина.

Напомним, первые акции протеста против присутствия НАТО в Крыму жители полуострова провели 10 лет назад. С 27 мая по 22 июня 2006 года в Феодосии местные жители пикетировали феодосийский порт, чтобы не допустить его использования для высадки войск стран-членов блока НАТО в рамках учений «Си Бриз». Еще один пикет крымчане организовали тогда же на полигоне в Старом Крыму, чтобы на объекте не прошли военные маневры Северо-Атлантического Альянса.

«На тот момент я являлся заместителем коменданта пограничной комендатуры Феодосии, — вспоминает общественный активист Александр Талипов. — В начале мая 2006 года мною была получена информация о том, что на территории феодосийского региона планируется провести учения НАТО и что планируется создать временную базу, которая постепенно станет постоянной».

По словам бывшего военного, к Крыму направлялось грузовое судно водоизмещением в 5 тыс. тонн, которое везло на полуостров более 200 единиц боевой техники, среди которой были и «радиолокационные устройства», позволяющие «прослушивать не только территорию всего Крыма, но и сопредельную российскую территорию».

«Понимая то, что натовской базы в Крыму быть не должно, я сознательно пошел на серьезные нарушения, ради того, что бы донести эту информацию до людей. Вследствие чего и произошло блокирование порта», — рассказал Александр Талипов.

21 июня 2016 года в Феодосии прошел митинг, посвященный 10-летию акции народного пикета «АнтиНАТО». На привокзальной площади города встретились участники событий десятилетней давности, чтобы вспомнить, как это было, и рассказать об этом тем, кто забыл, как Крым стал «территорией без НАТО».